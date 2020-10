vor 17 Min.

Fußball: SV Fuchstal stellt nach Corona-Fällen den Spielbetrieb vorerst ein

Plus Bei den Fußballern des SV Fuchstal gibt es mehrere Corona-Fälle. Warum sich deswegen jetzt auch weitere Personen aus dem Landkreis Landsberg testen lassen müssen.

Von Margit Messelhäuser

Bei den Fußballern des SV Fuchstal gibt es bestätigte Corona-Fälle. Zwar hat der Verein nach Bekanntwerden sofort den Spielbetrieb eingestellt – allerdings haben zuvor, am 4. Oktober, sowohl die erste als auch zweite Mannschaft noch vor Zuschauern gespielt. Deswegen müssen jetzt weitere Personen Corona-Tests machen.

Ausgangspunkt war der Freitag, 2. Oktober: „Die Alten Herren haben sich nach dem Training noch zum Kartenspielen zusammengesetzt“, schildert Holger Sauter, Abteilungsleiter des SV Fuchstal, die Geschehnisse. Mit am Tisch saßen auch Spieler der Kreisklassen-Mannschaft des SV Fuchstal. Und die absolvierten am Sonntag, 4. Oktober, das Ligaspiel gegen den TSV Schondorf. Zuvor hatte noch die zweite Mannschaft (C-Klasse) gegen Türk Gücü Schongau gespielt. Bei beiden Spielen waren jeweils laut Spielberichtsbogen rund 100 Zuschauer anwesend gewesen.

Fußballer begeben sich sofort in Quarantäne

„Am Mittwoch, 7. Oktober, haben wir dann die Nachricht erhalten, dass es bei unseren Alten Herren bestätigte Corona-Fälle gibt“, sagt Holger Sauter gegenüber dem Landsberger Tagblatt. Die beiden Spieler der ersten Mannschaft, die mit der Alten Herren am Kartentisch gesessen seien, hätten sich sofort in Quarantäne begeben. „Am Freitag, 9. Oktober, hat sich dann die komplette Abteilung testen lassen“, so Holger Sauter weiter.

Derzeit trudeln in Fuchstal die Testergebnisse ein

Aktuell trudelten die Testergebnisse bei ihm ein und bis jetzt habe es keinen weiteren positiven Fall gegeben. „Die Infizierten zeigen bislang normale Grippesymptome“, sagt Sauter, der auch sofort zu Spielgruppenleiter Heinz Eckl Kontakt aufgenommen hatte. „Der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt, die Zusammenarbeit mit Heinz Eckl klappt super“, so Sauter – gleiches gelte auch für die Zusammenarbeit mit Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und dem Gesundheitsamt.

Denn es gehe natürlich nicht nur um die Spieler, sondern auch um die Zuschauer. „Wir haben das Hygienekonzept des Bayerischen Fußball-Verbands ganz genau umgesetzt“, sagt Sauter – und ist darüber jetzt ausgesprochen froh. Man habe so die Daten aller Zuschauer erfassen können und diese seien schon benachrichtigt worden. Anfang der Woche, so der Abteilungsleiter weiter, stehe nun eine große Testreihe mit den Zuschauern im Pandemietzentrum in Penzing an. Obwohl auch die Spieler der ersten Mannschaft, die am Kartentisch der Alten Herren gesessen sind, inzwischen ein negatives Ergebnis auf ihren Test erhalten hätten, würden diese noch sicherheitshalber bis 17. Oktober in Quarantäne bleiben, so Sauter.

