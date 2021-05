TSV Landsberg trennt sich von treuem Stürmer

Beim TSV Landsberg dreht sich das Personalkarussell. Der Bayernligist gibt einige Vertragsverlängerungen und Abgänge bekannt.

Beim Fußball-Bayernligisten gibt es weitere Personalentscheidungen: Mit vier Spielern wurden die Verträge verlängert, von einem Quartett trennt sich der Verein. Darunter ist auch ein altgedienter Spieler, der früher die Kapitänsbinde trug.

„Die sportliche Leitung des TSV Landsberg ist sehr glücklich darüber, dass gleich vier Spieler des aktuellen Kaders auch in der kommenden Saison für den TSV Landsberg auflaufen werden. So konnten die Verträge von Andreas Fülla, Maximilian Holdenrieder, Branko Nikolic und Fabian Lutz um ein weiteres Jahr verlängert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Landsberg: Ein Torwart kommt, ein anderer geht

Keine Zukunft beim Bayernligisten mehr haben die beiden Verteidiger Julian Birkner und Martin Hennebach, die bereits zum Teil über fünf Jahre das Landsberger Trikot trugen. Nach 38 Spielen zwischen den Pfosten für den TSV ist auch für Torwart Patrick Rösch das Kapitel Landsberg bald Geschichte. Der 31-Jährige mit Regionalliga-Erfahrung bekam kürzlich mit dem 20 Jahre alten Daniel Witetschek (FC Augsburg II) einen deutlichen jüngeren Konkurrenten mehr oder weniger vor die Nase gesetzt (LT berichtete).

Mit Philipp Siegwart verlässt einer der treuesten Spieler den Klub. Der 31-jährige Unterallgäuer kickte seit 2014 für den TSV. Der Stürmer war zwischenzeitlich sogar Kapitän und brachte es in Bayern- und Landesliga auf 56 Tore.

„Der Verein bedank sich bei allen vier Spielern für ihr Engagement und wünscht ihnen für ihren weiteren sportlichen Lebensweg das Allerbeste“, teilt TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl mit. Über die neuen Vereine der vier Spieler ist derzeit nichts bekannt.

