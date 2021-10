Fußball

08:09 Uhr

Wenn vier Tore nicht für drei Punkte reichen

Plus Kreisklassen-Spitzenreiter Unterdießen kommt zu spät in Fahrt. Eching feiert an diesem Spieltag gleich doppelt.

Richtig gefeiert haben die Echinger ihren Sieg bei Schlusslicht Hohenpeißenberg, wobei es dabei nicht nur ums Fußballspiel ging. Wenig zu feiern hatte dagegen Tabellenführer Unterdießen, der seine zweite Niederlage hinnehmen musste. Dafür wird es nun aber an der Tabellenspitze wieder etwas spannender.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

