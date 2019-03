vor 33 Min.

HCL-Jugend steht in den Play-offs

Auch wenn die erste Mannschaft bereits Pause hat: Noch werden die Schlittschuhe in Landsberg geschnürt. Die Jugend des HCL spielt um den Aufstieg in die DNLII.

Für die Landsberger geht es um den Aufstieg in den DEB-Bereich. Am Sonntag ist der HC Landsberg in Ravensburg zu Gast, am Sonntag findet das Heimspiel statt.

Von Margit Messelhäuser

Die Jugend-Mannschaft des HC Landsberg kann der Erfolgsgeschichte der Nachwuchs-Abteilung ein weiteres Kapitel anhängen: Gegen den EV Ravensburg spielt das Landsberger Team am Samstag und Sonntag um den Aufstieg in die DNLII. Damit hätte der HCL nach den Junioren (DNLIII) eine weitere Mannschaft, die unter dem Dach des Deutschen Eishockeybunds spielt. „Das wäre für uns natürlich ein toller Erfolg“, sagt Thomas Blaschta, im HCL-Präsidium für den Nachwuchs zuständig.

In der Aufstellung gibt es einige Änderungen

Wie die Chancen für die Landsberger Mannschaft stehen, diesen weiteren Meilenstein zu setzen, ist aber schwer einzuschätzen. „Bei diesen Play-offs spielt nicht die bisherige Mannschaft“, sagt Marcel Juhasz, Nachwuchs-Cheftrainer beim HCL. Vielmehr wird es die Mannschaft sein, die in der kommenden Saison in der U17-Altersstufe antritt. Die Endjahrgänge dürfen also nicht mehr aufs Eis, dafür kommen die älteren Spieler aus der U15 dazu. Sven Curmann, der Trainer der mit der U17 als Trainer diesen Erfolg feiern konnte, trainierte bereits in der neuen Zusammensetzung mit seinem Team.

Aber genauso müsse man sich auch überraschen lassen, in welcher Aufstellung der EV Ravensburg, der Gegner der Landsberger in diesen Play-offs, antreten werde. „Zu Ravensburg kann ich nichts sagen“, so Juhasz, trotzdem schätzt er die Chancen der Landsberger als ganz gut ein. „Ich bin bei jeder Mannschaft mal mit auf dem Eis“, sagt der Chefcoach, insofern kann er auch die Qualität der „Nachrücker“ gut einschätzen.

Ein neues Zeitalter ist angebrochen

Für Juhasz ist mit dem Einzug der Junioren in die DNL Division III auch ein „neues Zeitalter“ angebrochen: Um diese Liga halten zu können, reicht es nicht, dass die Mannschaft auf Anhieb gleich den hervorragenden dritten Platz belegte – der Deutsche Eishockeybund kontrolliert immer wieder, ob auch die geforderten Rahmenbedingungen eingehalten werden. „Ernst Höfner, der für unseren Bereich zuständig ist, war diese Saison drei Mal hier“, sagt Juhasz. Und sei jedes Mal wieder zufrieden abgereist. „Es ist schon viel Papierkram, da man Dinge wie Besuche in Schulen oder von Schulen schriftlich erfassen muss. Die Trainingspläne müssen vorliegen“, zählt Juhasz nur einige Kriterien auf.

Der Erfolg sorgt auch für Probleme

Abgesehen davon lohnt sich die Arbeit – noch mehr, wenn die Jugend des HC Landsberg den Aufstieg schafft. Auch wenn mit dem Erfolg wieder neue Baustellen hinzukommen, wie Marcel Juhasz sagt. „Vor vier Jahren mussten wir uns immer fragen, wie wir die Mannschaften, etwa die Junioren, mit Spielern auffüllen.“ Das sei nicht mehr das Problem, jetzt müsse man eher sehen, wo man genügend qualifizierte Trainer herbekommt – und genug Eiszeit. Trotzdem: Eine Saison wie diese, in der sämtliche Nachwuchsmannschaften positiv überraschten, ist natürlich schön. „Aber das ist nicht allein mein Erfolg. Wir haben sehr gute Trainer und eine sehr engagierte Nachwuchsleitung, sonst wäre ich auch auf verlorenem Posten“, teilt er den Erfolg gerne mit allen Beteiligten.

Die Spiele der HCL-Jugend-Mannschaft finden am Samstag um 12 Uhr in Ravensburg und am Sonntag um 11.30 Uhr in Landsberg statt. (mm)

