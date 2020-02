vor 41 Min.

Jetzt lockt die Bayernliga

Zwei Luftpistolenmannschaften aus dem Landkreis stehen in der Oberbayernliga ganz oben. Beim letzten Durchgang geht es aber um mehr, als nur den Meistertitel.

Egling und Rott gehen als Favoriten in den letzten Wettkampf in der Oberbayernliga. Bei einem Erfolg ist die Saison für sie noch nicht beendet. Andere Mannschaften müssen sich verabschieden

Von Margit Messelhäuser

Der Erfolgsgeschichte der Schützen im Landkreis kann man am kommenden Wochenende vermutlich ein neues Kapitel zufügen. Sowohl die Luftpistolenmannschaft von Hubertus Rott als auch das Team der Edelweißschützen Egling stehen kurz vor dem Meistertitel in der Oberbayernliga. Kann man im letzten Durchgang Platz eins verteidigen, dann wird es erst richtig spannend für die beiden Teams.

In Egling hatte man eigentlich schon nach dem vergangenen Wettkampftag die Korken knallen lassen können. Platz eins ist dem Team nicht mehr zu nehmen – jetzt geht es beim letzten Durchgang darum, mit einer weißen Weste den Titel einzufahren. Das wird aber keine einfache Aufgabe, denn die Eglinger erwarten den Tabellenzweiten Schönbach. Mit einem Sieg könnten die Gäste zwar noch gleichziehen mit Egling, aber die Edelweißschützen haben mit Abstand die bessere Bilanz bei den Einzelpunkten. Da kann nichts mehr anbrennen.

Ebenso sicher ist in dieser Gruppe allerdings der Abstieg von Stoffen: Aber vielleicht gelingt noch ein Sieg gegen den Gast aus Freienried, damit man zumindest nicht punktlos den Weg in die Bezirksliga antreten muss. Dieser Wettkampf wird bereits am Mittwoch, 12. Februar, ausgetragen.

Die Eglinger dagegen treten am Freitag, 14. Februar, an, und dann wird sich herausstellen, ob man ohne Punktverlust die nächste Aufgabe in Angriff nehmen kann: den Aufstiegskampf zur Bayernliga.

Auf den dürfen auch die Rotter Luftpistolenschützen hoffen. Nach dem wichtigen Sieg gegen Verfolger Schlehdorf ist man nur mehr einen Wettkampf vom Titel entfernt. Der hat es aber in sich. Am Donnerstag, 13. Februar, ist nämlich Rottenbuch zu Gast. Und für dieses Team geht es noch um den Klassenerhalt. Überhaupt ist in dieser Gruppe noch nichts entschieden: Einzig Gilching hat seinen Mittelfeldplatz sicher und dürfte damit der leichteste Gegner sein. Und mit diesem bekommt es Schlehdorf, der hartnäckigste Verfolger der Rotter, zu tun. Aber auch der Dritte, Pentenried, der auf Schlusslicht Bernbeuren trifft, darf sich noch Hoffnungen auf den Titel machen.

Sollten es Rott und Egling schaffen, die Tabellenführung zu verteidigen, dann müssen sich Schützen und Fans den Sonntag, 5. März, dick im Kalender anstreichen. Dann geht es nämlich für beide zu den Aufstiegswettkämpfen zur Bayernliga.

Insgesamt acht Mannschaften werden dann am Start sein – die Meister der Gruppen Oberbayern, Schwaben und München. Dort geht es dann nur mehr um die erzielten Ringzahlen. Von den acht Teams werden aller Wahrscheinlichkeit nach zwei aufsteigen, das hängt von den Auf- und Abstiegen der höheren Teams zusammen.

Nicht ganz so rosig sieht es für die Landkreisteams in den Bezirksligen aus.

Rein rechnerisch ist Unterdießen noch nicht ganz aus dem Schneider. Wenn es am Freitag aber zu Hause das Schlusslicht Münster empfängt, sollte man den Klassenerhalt in trockene Tücher packen können. Die bislang erzielten Ringzahlen lassen jedenfalls eine Niederlage der Lechrainer ausgesprochen unwahrscheinlich erscheinen. Und dass die Wiesbachschützen derzeit gut drauf sind, haben sie beim vergangenen Durchgang gegen Hollenbach, den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, gezeigt: Sie erzielten die zweitbeste Ringzahl dieser Gruppe an diesem Wettkampftag.

Abschied nehmen heißt es für Hechenwang. Sollte man die Rückkehr in den Gau doch noch verhindern, käme das einem kleinen Wunder gleich. Zum Abschluss ist das Schlusslicht nämlich beim Gaurivalen Riederau zu Gast – und der hat mit nur zwei Punkten mehr auch nichts zu verschenken.

Doch selbst wenn drei Mannschaften mit 6:12 Punkten die Runde beenden, so liegen die Hechenwanger im Schnitt einfach ein großes Stück hinten.

