Landsberger Cheerleader überzeugen bei Meisterschaft

Plus Vier Landsberger Mannschaften starten zum Saisonauftakt bei der Landesmeisterschaft in Ingolstadt. Den Starlights gelingt das Herzstück ihres Programms.

Die Teams der Landsberg Starlights Cheerleader waren beim ersten Wettkampf in der neuen Saison – der Landesmeisterschaft in Ingolstadt – alle vorn dabei.

Allen vier Mannschaften gelang die Qualifikation für die Regionalmeisterschaft im Februar 2020. Zunächst waren die Kleinsten des Vereins an der Reihe, die PeeWees „Shining Stars“. Sie traten gegen sieben weitere Teams aus ganz Bayern an. Die Mädels zeigten ein sehr sauberes, sicheres und fehlerfreies Programm. Der Spaß blieb auf der Meisterschaftsmatte dabei nicht aus.

Die Kleinsten setzten sich mit der sehr guten Wertung von 8,51 Punkten – zehn sind möglich – gegen die Konkurrenz durch und verwiesen damit die „Mini Bears“ aus Bamberg sowie die „Magic Stars“ aus Burghausen auf die weiteren Plätze bei der Meisterschaft.

Dann waren die „Lady Stars“ dran. Sie traten im Junior Allgirl Level 3 an. Es galt, ein vielseitiges Programm zu präsentieren, was ihnen auch gelang. Sie zeigten sich meist sicher. Die Wurfelemente glückten, und auch die Choreografie saß. Mit 7,24 Punkten erkämpften sich die Mädchen Platz drei. Die Teams aus München und Vachendorf belegten in dieser Kategorie die ersten beiden Plätze.

Die Pyramidenkombination gelingt

Die „Shooting Stars“ der Landsberger starteten im Junior Allgirl Level 4. Mit einem kreativen Programm brachten die Mädchen die Fans zum Jubeln. Aufgrund einiger Wackler und kleinerer Unsicherheiten reichte es am Ende allerdings nur für Platz vier mit 6,75 Punkten. Auf dem Treppchen platzierten sich Teams auf Pfuhl, Burghausen und Gaimersheim.

Zum Abschluss hatten die „Starlights“ – das Senior Coed Team Level 4 – ihren großen Auftritt. Sie zeigten ein kreatives und größtenteils sehr sauberes Programm, dessen Herzstück eine geglückte Pyramidenkombination war. So setzten sich die Starlights am Ende gegen fünf weitere Teams durch und landeten mit dem punktgleichen Team aus Haar auf Platz eins. Beide Teams erreichten 6,85 Punkte von 10 möglichen.

Jetzt heißt es für die Gruppen nach einer kurzen Weihnachtspause, die Programme weiter auszubauen und kleinere Unsicherheiten auszumerzen, damit die Regionalmeisterschaftsteilnahme im Februar in Hanau erfolgreich verläuft. (lt)