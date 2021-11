Die Bundesliga ist in Dießen zu Gast

Am Samstag gibt es Schießsport auf hohem Niveau in der Mehrzweckhalle. Auf die Gastgeber von der FSG wartet ein Spitzenteam. Drei Wettkämpfe werden ausgetragen

Zahlreiche deutsche und internationale Spitzenschützen geben sich am Samstagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Dießen ein Stelldichein. Dort organisiert die FSG Dießen für eine Gruppe der 1. Bundesliga mit dem Luftgewehr die 7. Runde der laufenden Saison. Mit dabei ist natürlich auch das Team des Gastgebers, das in der letzten Begegnung gegen den Tabellenzweiten „Der Bund“ München als klarer Außenseiter gilt.

In der Regel herrscht bei den Wettkämpfen der höchsten deutschen Schützenklassen Bombenstimmung und großes Zuschauerinteresse. Im Landkreis haben dies die Pistoleros aus Scheuring ja bereits erlebt. Obwohl die Vereinsanlage der FSG eine ideale Wettkampfstätte ist, wandert der Verein als Organisator in die Mehrzweckhalle im Baumschulweg aus. Hier kann natürlich wesentlich mehr Zuschauern ein Platz angeboten werden.

Aber diese Maßnahme ist mit einem erhöhten finanziellen Aufwand und viel Arbeit verbunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dies durch regen Zuspruch belohnt wird. Denn in der derzeitigen Hochphase spielt natürlich auch Corona eine einschränkende Rolle. So gelten für den Besuch der Paarungen die 2G-Regeln, in der Halle müssen alle, außer den Athleten am Stand, Masken tragen. Daneben wird von der FSG mit mehrfacher Lüftung und Standdesinfektion alles getan, dass das Risiko entsprechend minimiert wird.

Wer sich den Besuch bei freiem Eintritt nicht nehmen lässt, auf den warten jedenfalls hochklassige Leistungen. Zehner beziehungsweise Volltreffer werden am laufenden Band fallen. Es sind einige Spitzenkräfte dabei, die an einem guten Tag von 400 möglichen Ringen alle 400 abräumen können.

Geschafft haben dies von den Schützen, die an denn Ammersee kommen, in dieser Saison schon die Französin Judith Gomez für Königsbach und der Österreicher Georg Zott für Dynamit Fürth.

Im Einsatz sind in der Mehrzweckhalle sechs Luftgewehrteams aus Bayern und Baden-Württemberg. Jedes Team bestreitet an diesem „halben“ Wettkampfwochenende nur eine Begegnung.

Los geht es in Dießen mit dem Vergleich zwischen dem Rangdritten Dynamit Fürth (8:4 Punkte) und dem Achten Saltendorf (4:8). Es folgt das Duell zwischen Königsbach (Platz 9/4:8) und Coburg (7./ 6:6). Den Höhepunkt für die einheimischen Anhänger bildet natürlich die abschließende Paarung um 18 Uhr zwischen der FSG Dießen und Der Bund München.

Sicher legt die Truppe der Gastgeber ständig an Niveau zu und hat durch den jüngsten Sieg auch an Selbstbewusstsein gewonnen. Aber gegen den Tabellenzweiten bleibt für den Neuling nur eine krasse Außenseiterrolle. Die Gäste aus der Landeshauptstadt verfügen über ein großes Arsenal an hochklassigen Aktiven. Da spielt es fast schon keine Rolle mehr, wer diesmal im Einsatz ist.

Bei der FSG gibt es zwei Umstellungen. Marton Klenczner erhält diesmal keine Freigabe vom ungarischen Verband, weil gleichzeitig die ungarischen Landesmeisterschaften ausgetragen werden. Klenczner wird auf Position eins vertreten vom Österreicher Stefan Wadlegger, für den es der erste Einsatz in dieser Saison ist. Aber zuvor konnte er voll überzeugen. Leider fehlt auch Neuzugang Amelie Anton auf Position vier. Fest vergeben sind die Positionen zwei und drei an Maximilian Ulbrich und Stephan Sanktjohanser. Für die restlichen zwei Positionen stehen Ines Maierhofer, Johannes Ulbrich und Lisa Marie Höpp zur Verfügung.

In der Halle wird für die Zuschauer auch ein Catering angeboten – und über Spenden freuen sich die Dießener Schützen natürlich auch. Auf Eintritt habe man bewusst verzichtet, so Dießens Trainerin Lisi Stainer: „Für uns ist das auch Öffentlichkeitsarbeit, wir freuen uns doch, wenn Zuschauer kommen.“

1.Bundesliga Süd Luftgewehr

Zeitplan am 20. November:

Gruppe I in Dießen: 15h Dynamit Fürth - Saltendorf; 16.30h Königsbach - Coburg 18h FSG Dießen - Der Bund München.

Gruppe II in Brigachtal: Prittlbach - Kronau; Kastl - Vöhringen; Brigachtal - Niederlauterbach.