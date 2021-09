MTV Dießen ist absolut im Soll

In der A-Klasse 5 mischen die Fußballer vom Ammersee ganz weit oben mit. Die Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Der MTV Dießen (A-Klasse 5) ist aktuell absolut im Soll. Zwar hat es einen „Ausrutscher“ gegeben, doch ansonsten ist Spielertrainer Philipp Ropers sehr zufrieden. Und auch die Nachwuchsarbeit zahlt sich sowohl für die erste als auch zweite Mannschaft aus.

„Ich verstehe gar nicht, warum gesagt wird, wir hätten so viele Neuzugänge“, sagt Ropers. Schließlich stammen die Spieler, die in der ersten und zweiten Mannschaft integriert wurden, aus der eigenen Jugend. „Da sind etwa 15 Spieler rausgekommen, viele für die zweite Mannschaft und einige auch für uns.“

Da man kaum Abgänge zu verzeichnen hat, einzig Lucas Carvalho kehrte in seine Heimat Brasilien zurück, hat der Spielertrainer nun einen schlagkräftigen Kader zur Verfügung. Und die Mannschaft hat auch die Corona-Zwangspause gut überstanden.

Alles, was erlaubt gewesen sei, habe man in dieser Zeit auch gemacht, sagt Ropers. „Wir haben uns mit Onlinetraining fit gehalten, sobald es wieder möglich war, haben wir auch kontaktlos und dann in Zehnergruppen trainiert.“ Bislang hat es sich für die Dießener, die ja den Aufstieg in die Kreisklasse als Ziel angegeben haben, ausgezahlt.

Am gestrigen Donnerstag stand nun das Spiel gegen die zweite Mannschaft des SV Polling auf dem Programm. Mit erst einem Sieg aus vier Spielen sollte die Aufgabe für den MTV, der als Tabellendritter (zwölf Punkte) ins Spiel gegangen war, machbar gewesen sein (bei Redaktionsschluss war die Partie noch nicht beendet).

Allerdings gibt es zwischen Dießen und Polling seit dem Pokalspiel eine Vorgeschichte. Wie berichtet, hatte der SV Polling einen Spieler des MTV Dießen einer rassistischen Äußerung bezichtigt. „Das Ganze ist jetzt eineinhalb Monate her“, will Philipp Ropers dem Vorfall nicht so viel Bedeutung beizumessen.

Polling hatte Meldung beim Sportgericht gemacht – und der MTV Dießen nahm dazu Stellung. Inzwischen, so Ropers, gebe es auch ein Urteil dazu, dennoch handle es sich noch um ein laufendes Verfahren. „Ich will und werde dazu weiter nichts sagen“, so der Dießener Trainer.

Viel wichtiger sei das Sportliche. Nach der Partie am Donnerstag steht am Sonntag das Spiel gegen den TSV Tutzing an. Für den MTV ist es die zweite englische Woche in dieser Saison – eigentlich kein gutes Zeichen. Denn da hatte es nach dem Wochenspieltag am dritten Spieltag die Niederlage in Königsdorf gegeben. „Das hat aber nichts zu sagen“, ist Ropers zuversichtlich für diesen Sonntag.

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus sechs Spielen stehen die Gäste auf dem achten Tabellenplatz. Die Partie beginnt am Sonntag um 13 Uhr.