00:01 Uhr

Utting ist wieder in der Spur

Tabellenführer feiert ersten Sieg nach Corona-Pause

Für die zweite Mannschaft des TSV Landsberg wäre gegen Hohenfurch mehr drin gewesen, doch am Ende des Tages ist TSV-Trainer Luke Rottmann mit dem 3:3 zufrieden. „Natürlich ist es schade, wenn man einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gibt“, sagt Rottmann. Aber man habe sich nach dem Rückstand auch nicht aufgegeben. Gefreut hat er sich über den Einsatz von Moritz Nebel: „Er wollte unbedingt bei uns spielen und hat uns natürlich sehr geholfen“, sagt der Landsberger Coach. (luro)

Sowohl Utting als auch PeitingII haben in der ersten Hälfte gute Chancen liegen lassen. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Erst nach dem Seitenwechsel machte Utting mehr Druck und gewann so verdient. „Es war ein hartes Stück Arbeit und unser erster Sieg nach der Corona-Pause. 2:0 gegen den Tabellenvierten, das war sehr wichtig und wir sind zufrieden“, so Pressesprecher Michael Kellerer. (kell)

Mutig und druckvoll präsentierte sich Unterdießen im Spiel gegen Igling. „Wir wollten beweisen, dass wir nach dem Sieg gegen den Tabellenführer vergangene Woche noch mal eins draufsetzen können“, so Trainer Martin Prediger. Und das gelang auch. Nachdem es bereits 5:0 stand, bekamen auch noch einige Ersatzspieler die Möglichkeit, sich zu präsentieren. „Wir haben uns für eine tolle Leistung belohnt“, so Prediger. (mapr)

Durch einen verwandelten Handelfmeter ging Kinsau gegen Schwabbruck in einer sehr umkämpften Partie in Führung. Danach verloren die Hausherren kurzzeitig etwas den Faden, was direkt bestraft wurde: Innerhalb von fünf Minuten kassierte man zwei Gegentreffer. Kinsau fing sich aber wieder und machte noch mal Druck. Schließlich führte eine verwandelte Ecke zum gerechten 2:2-Unentschieden. (resc)

Zwei Mal ging Fuchstal in Führung, am Ende reichte es aber doch nur für ein Unentschieden gegen Schondorf. Die Gäste hatten anfangs zwar mehr Spielanteile, Fuchstal nutzte seine wenigen Chancen aber besser. Probleme hatte der SVF vor allem mit den hohen Bällen der Gäste in den Sechzehner, die konnte die Fuchstaler Abwehr nur schwer verteidigen und fing sich so die Gegentreffer ein. (lt)

Nach dem Schlusspfiff hatte Echings Coach Andreas Ufer ein Riesenkompliment für seine Mannschaft übrig. „Hut ab, was die Jungs heute geleistet haben, gerade die halbe Stunde in Unterzahl war bärenstark.“ Nach zwei Gelb-Roten Karten kamen die Echinger extrem in Bedrängnis, brachten den Vorsprung bei RaistingII aber über die Zeit. Von Beginn an war es eine flotte Partie, jedoch ohne viele Torchancen. Erst nach einer schönen Kombination ging Eching in Führung. Nach der Pause gelang per Konter das 2:0. Dann folgten die beiden Hinausstellungen und Raisting drückte – kam aber nur noch zum 1:2. (tosch)

TSV LL II - Hohenfurch 3:3; Tore: 1:0 Abbasi (3./FE), 2:0 Abbasi (23.), 2:1 Siebenhüner (48.), 2:2 Fichtl (60.), 2:3 Grimm (78.), 3:3 Abbasi (88.).

Utting - Peiting II 2:0; Tore: 1:0 Kurzweil (67.); 2:0 Eichberg (72.)

Unterdießen - Igling 5:3; Tore: 1:0 Hirschvogel (5.), 2:0 Greinwald (12.), 3:0 Müller (34.), 4:0 Dörfler (44.), 5:0 Müller (47.), 5:1 Wilbiller (49.), 5:2 Hartmann (76.), 5:3 Götzfried (89./FE).

Kinsau - Schwabbruck 2:2; Tore: 1:0 Schilcher (68./FE), 1:1 Kögel (75.), 1:2 Prodea (77.), 2:2 Köppl (79.).

Fuchstal - Schondorf 3:3; Tore: 1:0 Ruf (15.), 2:0 Ruf (40.), 2:1 Sigl (52.), 2:2 Sigl (58.), 3:2 Rädisch (74.), 3:3 Schmalz (78.).

Raisting II - Eching 1:2; Tore: 1:0 Schmid; 2:0 Schmid; Gelb-Rot: Milisterfer (60./FSV), Obermayr (88.).

