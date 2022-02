Landsbergs Basketballer trennen sich von Trainer Tom Oertel

Plus Die Landsberger Basketballer entlassen Trainer Tom Oertel nach Negativserie in der Bayernliga. Sein Nachfolger bringt viel Erfahrung von höherklassigen Teams mit.

Die Verantwortlichen bei der DJK Landsberg und der Trainer der Heimerer Schulen Baskets Tom Oertel haben sich im gegenseitigen Einverständnis darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden, um der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt neue Impulse geben zu können. Die vergangenen Spiele in der Bayernliga hatte Landsberg alle verloren. Ein Nachfolger steht bereits fest.