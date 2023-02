Das bislang beste Spiel der Landsberger Basketballer

Plus Die Landsberger Basketballer halten lange mit Gröbenzell mit. Das macht Hoffnung für die kommenden Aufgaben.

Auch wenn es wieder eine Niederlage für die Landsberger Basketballer gab: Mit der 70:78-Niederlage gegen den Tabellensechsten der Bayernliga kann Landsbergs Trainer Miga Migala gut leben. Und nicht nur das Ergebnis macht Hoffnung, dass man den Klassenerhalt vielleicht doch noch schaffen kann.