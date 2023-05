Der VfL Denklingen braucht noch einen Punkt für den Klassenerhalt

Plus Mit Haidhausen kommt ein Topteam der Bezirksliga Oberbayern Süd nach Denklingen. Der VfL braucht maximal noch einen Punkt.

Im vergangenen Jahr kämpften Denklingen und Haidhausen bis zum Saisonende in der Bezirksliga Oberbayern Süd um den Aufstieg. Heuer sind die Voraussetzungen zwei Spieltage vor Schluss andere. VfL-Trainer Markus Ansorge lobt den Gegner und erklärt, warum sein Team am Ende dennoch jubeln könnte.

„Haidhausen hat sich gegenüber der vergangenen Saison noch einmal verstärkt und hat von der individuellen Klasse ein absolutes Topteam. Wir werden einen Sahnetag brauchen, um da etwas zu holen.“ Zuversichtlich stimmen ihn die Trainingsbeteiligung, die Motivation des Teams sowie die Heimstärke. „Wir spielen meist offensiver, aber in der Partie müssen wir anders agieren und aus einem gesicherten Mittelfeld heraus schnell umschalten“, erläutert Ansorge die Herangehensweise gegen den Tabellenzweiten. Bei der Partie am Samstag (15 Uhr), kann er auf zwölf oder 13 Stammkräfte zurückgreifen. Spieler aus der Reserve kommen hinzu, um Wechseloptionen zu haben. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kapitän Armin Sporer, den Knieprobleme plagen.