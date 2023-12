Eishockey

vor 19 Min.

HC Landsberg ist bereit für das Bayernliga-Derby

David Amort (vorne rechts) erzielte in Dingolfing sein erstes Tor für den HC Landsberg in dieser Saison.

Plus In der Eishockey-Bayernliga fährt der HC Landsberg einen souveränen Pflichtsieg in Dingolfing ein. Am Sonntag kommt es in Landsberg zum Derby gegen Peißenberg.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es war eine Pflichtaufgabe für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga, und die erledigten die Riverkings souverän. Beim EV Dingolfing setzte sich das Team von Trainer Martin Hoffmann ungefährdet mit 5:1 durch. "Damit haben wir beste Voraussetzungen für das Derby am Sonntag zu Hause gegen Peißenberg geschaffen", freute sich der Riverkings-Trainer nach dem Erfolg.

Am Sonntag, ab 18 Uhr, sind die Miners im Landsberger Eisstadion zu Gast. Da der HCL mit großem Andrang - auch aus Peißenberg - rechnet, bittet der Verein in einer Pressemitteilung die Fans darum, frühzeitig ins Stadion zu kommen. Tatsächlich ist ein packendes Derby zu erwarten, da die Landsberger einerseits gegen Peißenberg noch etwas gutzumachen haben - die 1:5-Niederlage im Hinspiel ist den Riverkings noch gut in Erinnerung, andererseits aber auch, da Landsberg und Peißenberg punktgleich mit je 35 Zählern in die Partie gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen