HC Landsberg starten mit neuem Co-Trainer in die Eishockey-Oberliga

Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg ist wieder auf dem Eis: Trainer Sven Curmann erhält dabei von einem guten Bekannten Unterstützung.

Bei einem öffentlichen Training werden die Landsberg Riverkings am Sonntag, 4. September, das Team für die neue Saison in der Eishockey-Oberliga vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in und an der Eishalle, gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Und es gibt noch eine Neuigkeit: Leon Lilik kehrt wieder zum HC Landsberg zurück, allerdings nicht als Spieler.

Am Sonntag gibt es zunächst die Möglichkeit, mit den Spielern der ersten Mannschaft zusammenzusitzen und über die neue Saison zu fachsimpeln, gleichzeitig kann man den Spielen des U20-Turniers, das am Nachmittag in der Halle stattfindet, zuzuschauen. Ab 17 Uhr werden die Spieler dann einzeln beim Training vorgestellt. Gemeinsam mit dem Fanbeauftragten Ludwig Böhler sorgen Fans für das leibliche Wohl aller Gäste. Während des gesamten Nachmittags können natürlich Dauerkarten und neue Fanartikel erworben werden.

Leon Lilik muss die aktive Karriere beenden

Für die neue Saison hat Chef-Trainer Sven Curmann Verstärkung bekommen: Leon Lilik wird neuer Co-Trainer der ersten Mannschaft. Lilik wechselte zu Beginn der vergangenen Saison als Verteidiger an den Lech, um dann im Januar ein Angebot aus der DEL2 anzunehmen, wofür man vonseiten des HCL volles Verständnis hatte. Jetzt hat er aus gesundheitlichen Gründen seine Schlittschuhe an den Nagel gehängt und wird Coach Sven Curmann bei der Arbeit mit dem Oberligateam unterstützen.

Leon Lilik (links) ist neuer Co-Trainer von Sven Curmann. Foto: Messelhäuser

Dazu Teammanager Michael Oswald: „Der Kontakt zu Leon ist nie abgerissen und so haben wir uns nach einigen guten Gesprächen entschlossen, mit Leon als Co-Trainer zusammenzuarbeiten. Er kennt Teile des Teams und kennt als ehemaliger Verteidiger und Fitnesscoach die Bedürfnisse von Leistungssportlern ganz genau. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

