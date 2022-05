HC Landsberg verpflichtet einen Stürmer aus Peiting

Der HC Landsberg hat einen erfahrenen Stürmer für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga verpflichtet. Der Trainer und der Teammanager äußern sich zum Neuzugang.

Einen Neuzugang mit viel Erfahrung in der Eishockey-Oberliga hat der HC Landsberg verpflichtet. Der torgefährliche Stürmer wechselt aus Peiting an den Lech. Er hat ein klares Ziel für die kommende Saison.

Der 30-jährige Florian Stauder stammt gebürtig aus Garmisch-Partenkirchen und erlernte bei seinem Heimatverein das Schlittschuhlaufen. In jungen Jahren wechselte er zum EC Peiting in die Oberliga. Elf seiner zwölf Spielzeiten in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands absolvierte er beim EC Peiting. Ein Jahr stand er für den EV Füssen auf dem Eis. Der torgefährliche und kampfstarke Stürmer – er ist 1,91 Meter groß und rund 92 Kilogramm schwer – hat bisher in 414 Spielen 164 Tore erzielt und weitere 133 Torvorlagen beisteuert.

Landsbergs Manager freut sich auf kampfstarken Stürmer

Zum Transfer sagt Teammanager Michael Oswald: „Florian bringt all das mit, was wir gesucht haben und was uns in der vergangenen Saison etwas gefehlt hat. Er ist ein erfahrener kampfstarker Stürmer, der auch weiß, wo das Tor steht. Er ist jemand den man gerne in den eigenen Reihen hat, als Gegner aber durchaus unangenehm sein kann.“ Auch Trainer Sven Curmann ist überzeugt, dass Florian Stauder dem Team weiterhelfen kann. „In über 400 Spielen in der Oberliga hat er gezeigt, dass er auch in engen Spielen ein entscheidender Faktor sein kann. Wir wollen uns in der kommenden Saison die Punkte holen, die wir dieses Jahr noch teilweise liegen gelassen haben, obwohl wir oft wirklich dicht dran waren.“

Stauder will mit Landsberg in die Play-offs in der Oberliga

Positiv blickt auch Florian Stauder voraus: „Ich hatte mit Coach Sven Curmann und Michael Oswald sehr gute Gespräche und glaube, dass wir nächstes Jahr ein gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe der Play-off-Plätze mitreden können. Ich habe richtig Lust und freue mich auf die Fans und die neue Saison.“

Während die Planungen für die neue Saison in allen Bereichen auf Hochtouren laufen, startet in dieser Woche im Nachwuchsbereich nach einer kurzen Erholungspause das Sommertraining und auch in die erste Mannschaft wird die ersten Einheiten während der eisfreien Zeit absolvieren. Noch nicht zu Ende ist die vergangene Saison hingegen für Anna Kindl und Anabel Seyrer. Beide stehen ab Sonntag, 8. Mai, mit der U16-Nationalmannschaft bei einem internationalen Turnier in Ungarn auf dem Eis. (lt)

