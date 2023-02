Eishockey

vor 35 Min.

Oberliga: Der HC Landsberg gibt sich kämpferisch

Der HC Landsberg feierte gegen Klostersee einen wichtigen Sieg. Am Freitag gastieren die Riverkings in Füssen.

Plus In der Eishockey-Oberliga steht für den HC Landsberg am Wochenende nur ein Spiel an. Riverkings-Trainer Sven Curmann kann wohl mit dem kompletten Kader antreten.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Nur ein Spiel steht für den Eishockey-Oberligisten HC Landsberg an diesem Wochenende an: am Freitag in Füssen. Zwei der drei bisherigen Begegnungen haben die Riverkings zu ihren Gunsten entschieden, im Kampf um den direkten Klassenerhalt wäre ein dritter Sieg dringend nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen