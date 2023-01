Eishockey

vor 16 Min.

Oberliga: Die Abwehr bleibt das Sorgenkind des HC Landsberg

Für den HC Landsberg (dunkle Trikots) steht erst am Sonntag wieder ein Spiel an, dann zu Hause gegen Passau.

Plus Der HC Landsberg geht beim Tabellendritten der Eishockey-Oberliga unter. In Deggendorf kassieren die Riverkings neun Gegentore. Am Sonntag steht ein Heimspiel an.

Von Margit Messelhäuser

In Deggendorf hat es die Riverkings wieder erwischt: Nach dem Sieg gegen Passau hätte der HC Landsberg beim Tabellendritten der Eishockey-Oberliga beinahe wieder zweistellig verloren, am Ende unterlag das Team von Trainer Sven Curmann mit 4:9. Und damit bleibt das Sorgenkind der Landsberger die Abwehr. Für das Heimspiel am Sonntag gibt es aber Hoffnung.

