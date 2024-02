Eishockey

vor 33 Min.

Schlechte Bedingungen für HC Landsberg zum Start in die Play-offs

Landsbergs Trainer Martin Hoffmann muss sich was einfallen lassen: Ausgerechnet zum Start in die Play-offs haben die Riverkings einige angeschlagene Spieler.

Plus Am Freitag startet der HC Landsberg in Peißenberg in die Play-offs. Ausgerechnet jetzt gibt es bei den Riverkings mehrere Ausfälle. Heimspiel am Sonntag beginnt 19.30 Uhr.

Von Margit Messelhäuser

Es ist die spannendste und wichtigste Phase in der Saison: Am Freitag starten die Landsberg Riverkings in die Play-offs der Eishockey-Bayernliga. In Peißenberg sind die Landsberger am Freitag, ab 20 Uhr, zu Gast. Das erste Heimspiel der Best-of-Seven-Serie findet am Sonntag statt - allerdings erst ab 19.30 Uhr. Doch ausgerechnet jetzt hat beim HC Landsberg das Verletzungspech zugeschlagen und kranke Spieler gibt es auch noch.

"Das trifft uns jetzt natürlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt", sagt Landsbergs Trainer Martin Hoffmann. Beim Spiel in Neu-Ulm hatten schon Kapitän Tobias Wedl und Florian Reicheneder verletzt aussetzen müssen - beide fehlten unter der Woche auch im Training. Zu dem erkrankten David Amort gesellten sich Lukas Heß und Lars Grözinger, doch das war es immer noch nicht: Edgar Protcenko ist angeschlagen und Markus Jänichen sowie Jonas Schwarzfischer mussten ebenfalls ein Training absagen. "Wenn du nur zwölf Mann auf dem Eis hast, was willst du da machen?", kommentierte dies Martin Hoffmann.

