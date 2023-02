Eiskunstlauf-Gala ist in Landsberg ein Publikumsmagnet

Die Eisgala des HC Landsberg sorgt für volles Haus. Nach der Corona-Pause wollen viele die Nachwuchsläufer und Stars sehen.

Eine halbe Stunde vor Beginn war es schon schwierig, einen Parkplatz zu finden, und die Besucherinnen und Besucher standen geduldig Schlange vor dem Einlass: Die Eisgala des HC Landsberg erwies sich nach drei Jahren Pause als Publikumsmagnet. Kein Wunder, angesichts des Programms.

Die volle Halle dürfte der schönste Lohn für Christine Dirauf, Abteilungsleiterin und Cheforganisatorin, gewesen sein. Und das Lob der auswärtigen Läuferinnen und Läufer. Wie viel Arbeit hinter der toll organisierten Gala steckt, lässt sich nur erahnen – und wie viele helfende Hände es brauchte. Aber der Aufwand lohnte sich: Es war wieder ein schöner Nachmittag.

Der HC Landsberg eröffnet die Gala mit dem Thema Abba

Den Anfang machte die Abteilung selbst: Zu den Klängen von Abba traten die Läuferinnen und Läufer des HC Landsberg auf – und da wurde es voll auf dem Eis. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, die die Schirmherrschaft übernommen hatte, war beeindruckt angesichts der vielen Kinder und Jugendlichen. Sie präsentierten ein unterhaltsames Programm und wurden mit einem kleinen Geschenk, gesponsert von der VR-Bank Landsberg-Ammersee, belohnt. Überhaupt: Ohne Sponsoren geht es nicht, und es war eine lange Liste an Unterstützern, die Dirauf verlesen konnte.

91 Bilder Eiskunstlauf-Gala in Landsberg sorgt für ein volles Haus Foto: Christian Rudnik

Nur so war es möglich, auch Spitzenläufer wie etwa Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan, die deutschen Meister im Eistanz, nach Landsberg zu holen. Wobei beide sehr gerne gekommen sind. „Das ist hier immer eine tolle Stimmung“, sagte van Rensburg, die bereits seit „fast 20 Jahren“ in Landsberg auftritt. „Es macht unheimlich Spaß und ist super organisiert“, fügte Steffan an.

Der Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaft ist dabei

Dem kann sich der EM-Bronzemedaillengewinner Lukas Britschgi nur anschließen. Zu „Hit the Road Jack“, auf das Alisa Efimova/Ruben Blommaert, Vierte der EM, auftreten, macht er sich warm. „Für den ersten Teil habe ich extra ein Showprogramm zusammengestellt“, verriet der Schweizer – und das hatte es in sich, denn die Rufe nach einer Zugabe ertönten auch bei ihm gleich nach seinem Auftritt. Doch nicht nur die Spitzenläuferinnen und -läufer genossen das toll mitgehende Publikum: Auch für die Nachwuchsläuferinnen und -läufer aus Landsberg und den umliegenden Vereinen war diese Gala ein Event, den sie so schnell sicher nicht vergessen werden. Und man freut sich schon auf nächstes Jahr.