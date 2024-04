Football

17:19 Uhr

Der neue Quarterback des X-Press braucht den Druck

Plus Als Titelverteidiger startet der Landsberg X-Press in die neue Saison der Football-Regionalliga. Neuzugang Brad Jones spielt eine wichtige Rolle.

Von Dietrich Limper

Brad Jones tritt in diesem Jahr als neuer Quarterback für den Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga an. Eine bemerkenswerte Änderung für das Team, das sich von Lukas Saurwein verabschieden musste, nachdem dieser aus beruflichen Gründen in die USA gezogen ist. Der 32-jährige Jones bringt eine Fülle von internationaler Erfahrung mit, unter anderem aus seiner Zeit in der European League of Football, wo er zuletzt für die Prague Lions spielte.

Geboren und aufgewachsen in Utica, New York, hat Brad Jones seine Football-Karriere über die Grenzen der USA hinaus ausgedehnt und dabei in verschiedenen europäischen Ligen gespielt. Seine Stationen umfassen das Vereinigte Königreich, wo er zwei Jahre an der Durham University spielte, Polen, wo er Mitglied der Warsaw Sharks war, die Schweiz mit Gastspielen bei den Luzern Lions und den Basel Gladiators, und zuletzt Tschechien, wo er für die Ostrava Steelers und die Prague Lions antrat.

