Neuer Beschützer für den Quarterback beim Landsberg X-Press

Plus Mit Quirin Heinlein vermeldet der Landsberg X-Press einen prominenten Rückkehrer. Ziel ist die Titelverteidigung in der Football-Regionalliga.

Von Dietrich Limper

So langsam geht es bei den Footballern des Landsberg X-Press in die heiße Phase. Der aktuelle Spielplan für die Saison 2024 steht fest und das Training läuft zweimal pro Woche auf Hochtouren. Zwar muss Headcoach Gabriel Chambers unter anderem mit Lukas Saurwein und Brandon Watkins zwei prominente Abgänge verkraften, aber es gibt auch Zugänge auf dem Platz. Einer davon ist Quirin Heinlein, der in Landsberg allerdings kein Unbekannter ist.

Der 22-Jährige gebürtige Landsberger wird in der sogenannten O-Line zum Einsatz kommen, was bedeutet, dass er den eigenen Quarterback beschützt, um ihm Würfe oder eigene Läufe zu ermöglichen. Mit seiner Größe von 1,95 Metern und einem Gewicht um die 150 Kilogramm hat Quirin Heinlein Gardemaße für diese Position, und er bringt Erfahrung aus der 1. Liga mit, denn er spielte zwei Jahre in der GFL für die Allgäu Comets aus Kempten.

