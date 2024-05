Frauenfußball

vor 3 Min.

Torfrau als Torschützin: Nicht das erste Mal für Maria Rupp

Plus In der Fußball-Bezirksliga feiern die Damen des TSV Rott nicht nur einen souveränen Sieg: Ihre Torfrau bringt sie sogar in Führung.

Von Margit Messelhäuser

Dass Fußball-Torhüter in den letzten Minuten noch mit nach vorne gehen und so zum Matchwinner werden, gibt es öfter. Doch dass die Torhüter - in dem Fall die Torhüterin - ihr Team in Führung bringt, ist sehr selten. Genau das hat aber Rotts Torfrau Maria Rupp geschafft. Schon in der 5. Minute erzielte sie gegen den SV München das 1:0, das so aber gar nicht beabsichtigt war.

Das Spiel in München war für die Rotter Damen unter einem ungünstigen Stern gestanden, hatte doch ein Auto eine Panne und nicht nur die Trikots, sondern auch einige Spielerinnen kamen praktisch erst mit dem Anpfiff. "Ich hatte Glück und war rechtzeitig in München", erzählt Maria Rupp im Gespräch mit unserer Redaktion. Und damit von Beginn an auch gleich voll im Spiel.

