vor 33 Min.

A-Klasse: Kein rundum versöhnlicher Abschluss für Reichling

Plus In der Fußball-A-Klasse können die Landkreis-Mannschaften locker in den letzten Spieltag gehen. Für einige Trainer heißt es auch Abschiednehmen.

Schon vor dem letzten Spieltag stand fest: Kein Team aus dem Landkreis Landsberg muss die Fußball-A-Klasse verlassen. Dennoch zeigten die Teams zum Abschluss noch größtenteils eine gute bis sehr gute Leistung.

Für den SV Apfeldorf war das Heimspiel gegen Eching vorerst das letzte, denn in der kommenden Saison wird Apfeldorf mit Kinsau eine Spielgemeinschaft bilden. Damit war es auch das letzte Spiel für Apfeldorfs Trainer Christoph Wagner, der seinem Team - ebenso wie dem Gast - eine sehr gute Leistung attestierte. "Sogar von den Zuschauern gab es hinterher positives Feedback", freute sich Wagner über das am Ende leistungsgerechte 2:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

