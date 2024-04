Fußball

vor 17 Min.

A-Klasse: Prittriching II nimmt erfolgreich Revanche

Plus Abstiegsrunde Fußball-A-Klasse: Innerhalb weniger Tage trifft Prittriching II zweimal auf Greifenberg. Dettenschwang bekommt ein kurioses Tor geschenkt.

Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse.

Erst am Donnerstag musste sich der SV Prittriching II im Nachholspiel in Greifenberg 2:3 geschlagen geben, am Sonntag kam es erneut zu dieser Paarung - diesmal in Prittriching. Und wieder war der Gastgeber der Sieger: Mit 4:2 setzte sich der SVP gegen den FCG durch. "Die Revanche ist geglückt", freute sich Prittrichings Trainer Werner Winterholler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen