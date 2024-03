Fußball

vor 48 Min.

Abstiegsrunde: Trainer des FC Weil hatte ganz andere Pläne

Plus In der Kreisliga und Kreisklasse läuft es nicht für alle Fußball-Teams nach Wunsch. Dießen kann sich über einen erfolgreichen Auftakt freuen.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreisteams. Dabei verläuft der Start nicht bei allen nach Wunsch.

Kreisliga Gleich die erste Absage gab es zum Start in die Frühjahrsrunde in der Kreisliga. Eigentlich hätte Michael Hasche, der in der Winterpause Josef Scheiblegger als Trainer des FC Penzing beerbte, gegen Wessling seine Premiere geben sollen. Doch daraus wurde nichts – das Wetter machte den Penzingern einen Strich durch die Rechnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

