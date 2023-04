Fußball

22.04.2023

Beendet Jahn Landsberg ungeschlagen die Fußball-Hinrunde?

Plus In der Fußball-Kreisliga führt Jahn Landsberg die Meisterrunde an. In der Abstiegsrunde gibt es ein Landkreisderby am Ammersee.

Von Margit Messelhäuser

Als einzige Mannschaft in der Kreisliga-Meisterrunde Gruppe B ist Jahn Landsberg noch ohne Niederlage. Nicht überraschend haben Trainer Marcel Graf und sein Team damit beste Chance, sich den Titel des Halbzeitmeisters zu holen. In der Abstiegsrunde gibt es dagegen diesmal ein Landkreisderby am Ammersee.

In der Meisterrunde Gruppe B scheint sich ein Zweikampf um die ersten beiden Plätze zu entwickeln. Mit 16 Punkten liegen die Jahnler an der Tabellenspitze und einzig Geiselbullach (13) kann noch Kontakt halten – der drittplatzierte FC Aich liegt mit acht Zählern doch schon ein Stück zurück. Und auch vom aktuellen Gast TSV Peiting sollten sich die Jahnler nicht aufhalten lassen. Auch wenn die Bilanz auf die vergangenen zehn Jahre knapp zugunsten von Peiting ausfällt – in neun Spielen gab es vier Siege für Peiting und zwei Unentschieden – spricht diesmal alles für die Gastgeber. Schon in der Hinrunde setzten sie sich mit 2:0 und 4:1 durch. Spielbeginn ist am Samstag, um 15 Uhr.

