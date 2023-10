Beim TSV Landsberg läuft die Vorbereitung für die Regionalliga

Plus Als Tabellenführer der Fußball-Bayernliga startet der TSV Landsberg zu Hause gegen Dachau in die Rückrunde. Ein Aufstieg bedeutet eine große finanzielle Herausforderung.

Der TSV Landsberg ist nach der Hinrunde im Soll: Mit vier Punkten Vorsprung geht es als Tabellenführer der Fußball-Bayernliga in die zweite Saisonhälfte. Der Startschuss fällt am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen Dachau. Derweil wird im Hintergrund alles für den möglichen Aufstieg vorbereitet. Die Finanzen spielen dabei eine große Rolle.

Aktuell seien das Konzept zur Ausgliederung des Spielbetriebs der ersten Mannschaft, das neue Vermarktungs- und Marketingkonzept sowie die Planungen für den Etat in der Regionalliga fertig, teilte Patrick Freutsmiedl, Mitglieder der Abteilungsleitung Fußball beim TSV Landsberg, im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Wie berichtete, gebe es auch die Baugenehmigung für die erforderlichen Umbaumaßnahmen. „Jetzt müssen wir mit allen Sponsoren sprechen“, sagt Freutsmiedl.