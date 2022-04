Fußball

vor 19 Min.

Bezirksliga: Bittere Niederlage für Denklingen im Derby

Eine bittere 0:2-Niederlage musste der VfL Denklingen (rote Trikots) in Raisting hinnehmen.

Plus Der Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Die Niederlage in Raisting ist aus mehreren Gründen sehr ärgerlich.

Von Margit Messelhäuser

Hoch motiviert waren die Denklinger Bezirksliga-Fußballer zum Nachholspiel nach Raisting gefahren. Nicht nur, dass man mit einem Sieg wieder die Tabellenführung in der Gruppe Oberbayern Süd übernehmen würde, im Vorfeld hatte auch Raistings Trainer mit einer Bemerkung für einen extra Motivationsschub gesorgt. Genutzt hat es aber nichts: Mit 0:2 unterlagen die Denklinger und Trainer Markus Ansorge sieht dafür mehrere Gründe.

