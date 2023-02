Fußball

vor 19 Min.

Bezirksliga: Der VfL Denklingen nimmt sich viel vor

Plus Der VfL Denklingen kämpft in der Fußball-Bezirksliga um den Klassenerhalt. Am Sonntag findet das erste Testspiel statt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Einiges vorgenommen hat man sich beim VfL Denklingen für die zweite Hälfte in der Fußball-Bezirksliga. Das ist auch nötig, denn Markus Ansorge und sein Team starten aus dem unteren Bereich der Tabelle in die entscheidende Phase. Am Sonntag, 5. Februar, steht in Untermenzing das erste Testspiel für die Denklinger an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen