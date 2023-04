Bezirksliga: Für Denklingen zählen nur drei Punkte

Plus Fußballer des VfL Denklingen erwarten den Vorletzten der Bezirksliga. VfL-Trainer Markus Ansorge hat gute Nachrichten.

Zwei sogenannte Sechs-Punkte-Spiele haben die Denklinger Fußballer seit dem Neustart der Fußball-Bezirksliga nach der Winterpause bereits erfolgreich absolviert. Jetzt soll der dritte Sieg folgen. Und Trainer Markus Ansorge hat gute Gründe, sehr optimistisch in das Heimspiel am Samstag gegen den MTV Berg zu gehen.

Gegen Großhadern zum Restart und Unterpfaffenhofen haben die Denklinger bereits gegen zwei schlechter platzierte Mannschaften Siege eingefahren und diese auf Distanz gebracht. Mit dem MTV Berg kommt nun ein weiteres Team, das tief im Tabellenkeller, nämlich auf dem vorletzten Platz, sitzt. „Da kann für uns nur ein Sieg zählen“, sagt Denklingens Trainer Markus Ansorge.