Bezirksliga: Jahn Landsberg will gute Leistung bestätigen

Jahn Landsberg nimmt in der Fußball-Bezirksliga den nächsten Anlauf, zwei Spiele in Folge zu gewinnen.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn die Ergebnisse der beiden Landkreis-Teams in der Fußball-Bezirksliga unterschiedlich waren: Die Trainer von Jahn Landsberg und Denklingen waren sich einig, dass ihre Mannschaften eine gute Leistung gezeigt haben. Und an diese soll am Wochenende angeknüpft werden. Dann könnten die Jahnler - endlich - ein Ziel erreichen, das sie sich seit Saisonbeginn vorgenommen haben.

Jahn Landsberg Ganz so überraschend, wie es scheinen mag, war für Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser der 3:0-Erfolg seines Teams beim Tabellendritten Wolfratshausen gar nicht. "Wir haben schon gegen Bad Heilbrunn sehr gut gespielt", sagt Sanktjohanser. Allerdings habe sich die Mannschaft zwei, drei krasse Fehler erlaubt, die zur Niederlage geführt hatten. "Das haben wir intensiv analysiert und meine Spieler haben es überragend umgesetzt", freut sich der Jahn-Coach. Genau so einen Auftritt wünscht er sich auch am Samstag, ab 15 Uhr, zu Hause gegen den SV Raisting - den neuen Tabellendritten.

