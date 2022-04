Fußball

07:07 Uhr

Bezirksliga: Kaufering kassiert erste Niederlage nach der Winterpause

Plus Im Heimspiel gegen Kaufbeuren geht der Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Kaufering erstmals 2022 leer aus. Dass es schwierig wird für die VfL-Fußballer ist schon vor der Partie klar.

Von Margit Messelhäuser

Vor dem Gast aus Kaufbeuren hatte Kauferings Trainer Ben Enthart schon gewarnt, ehe ihn die Hiobsbotschaften erreichten: Am Freitag klingelte immer wieder sein Telefon und die Nachrichten waren allesamt nicht erfreulich. Auf eine ganze Reihe an Stammspielern musste Enthart in der Partie am Samstag verzichten. "Denen, die gespielt haben, will ich aber ein großes Lob ausstellen", betont Enthart nach der 0:2-Niederlage.

