vor 39 Min.

Landesliga: Kaufering zieht in der Tabelle an Erkheim vorbei

Plus Die Freitagabendspiele liegen dem VfL Kaufering. Nach dem Erfolg gegen Schwabmünchen zum Start der Fußball-Landesliga gibt es in Erkheim den nächsten Dreier.

Von Margit Messelhäuser

Etwas entspannt hat sich die Personalsituation beim VfL Kaufering, das zahlte sich auch prompt aus. Beim Dauerrivalen TV Erkheim gab es für Trainer Michael Feicht und sein Team den nächsten Dreier in einer Partie, die kurios - und für den Trainer sehr ärgerlich begann. Umso größer war die Freude nach dem 2:1-Erfolg. Bereits am Mittwoch steht für die Kauferinger das nächste Spiel an, dann zu Hause gegen den SC Aufkirchen.

Von Beginn an war es das erwartete Kampfspiel, die beiden Teams schenkten sich keinen Zentimeter - am Ende gab es auch neun Gelbe Karten. Eine knappe Viertelstunde war die Partie alt, dann konnten beide Teams auch schon jubeln: Erst ging der VfL Kaufering durch Maximilian Muha in Führung (12.), doch bereits im Gegenzug gelang Erkheim der Ausgleich (14.). "Da haben wir uns wieder so einen Fehler erlaubt, da könnte ich ausflippen", kommentierte Christian Feicht die Situation. Nach einer Führung müsse man einfach etwas cleverer spielen, forderte der Kauferinger Coach. Mit dem Unentschieden ging es auch in die Pause.

