Bezirksliga: VfL Denklingen siegt durch ein Joker-Tor

Hannes Rambach (Mitte) war in Bad Heimbrunn zweimal für Denklingen erfolgreich.

Plus In der Fußball-Bezirksliga holt der VfL Denklingen im letzten Spiel noch drei Punkte in Bad Heilbrunn. Trotz Personalsorgen zeigt der VfL ein gutes Spiel.

Von Margit Messelhäuser

Es war eine schwierige Saison für den VfL Denklingen, die aber mit einem Erfolgserlebnis endet: Beim Tabellendritten Bad Heilbrunn holt sich der VfL im letzten Spiel der Fußball-Bezirksliga noch einen Dreier.

Mit drei Spieler aus der zweiten und dritten Mannschaft sowie der Jugend auf der Bank waren die Denklinger angetreten, und diese drei durften auch Bezirksligaluft schnuppern. Für Felix Merkle lief es dabei besonders gut: Er war am Ende der Schütze des Siegtreffers zum 3:2 (88.).

