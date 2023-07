Fußball

Bezirksligist VfL Denklingen holt sich den Turniersieg

Erfolgreich war der VfL Denklingen beim Turnier in Blonhofen.

Plus In der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga gibt es für Denklingen ein Erfolgserlebnis. Und das unter erschwerten Bedinungen.

Von Margit Messelhäuser

Für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen gibt es jetzt in der Vorbereitung die ersten Erfolge. Beim Turnier in Blonhofen holten sich Trainer Markus Ansorge und sein Team am Ende den Gesamtsieg – trotz schlechter Vorzeichen.

Mit zwei Niederlagen waren die Denklinger in die Vorbereitung gestartet, nun gab es drei Siege. Zwar musste Ansorge in Blonhofen auf einige Leistungsträger verzichten – unter anderem fehlte Stammkeeper Manuel Seifert – dennoch zeigten die Denklinger beim Turnier eine gute Leistung. 30 Minuten dauerte ein Spiel und das erste gegen den Bezirksligisten Germaringen gewann der VfL mit 3:1. „Das war eine recht ordentliche Leistung“, so Ansorge – etwas „zäher“ sei der 1:0-Erfolg gegen Bidingen gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

