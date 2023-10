Dem TSV Landsberg läuft im Topspiel der Bayernliga die Zeit weg

Plus Im Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga gibt es für den TSV Landsberg das erste Remis in dieser Saison. Der Punkt gegen Heimstetten rettet die Tabellenführung.

Im 15. Spiel der laufenden Fußball-Bayernliga gibt es für den TSV Landsberg das erste Unentschieden. Momentan rettet der Punkt gegen Heimstetten dem TSV Landsberg die Tabellenführung – bleibt abzuwarten, ob man am Ende der Saison den beiden vergebenen Punkten nachtrauern muss.

Wieder einmal mussten die Landsberger erst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach dem schon gewohnt aggressiven Start und dem ersten Abschluss nach wenigen Minuten blieben die Landsberger weiter am Drücker. Schon in der 5. Minute hätte Nico Karger die Führung erzielen können. Heimstetten hatte erst nach einer Viertelstunde eine gute Szene, kam nun aber besser ins Spiel.