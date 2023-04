Der FC Dettenschwang setzt sich im Landkreisderby durch

Plus In den Abstiegsgruppen der Fußball-A-Klassen bleibt Schondorf II vom Pech verfolgt. Egling geht nach der Pause diesmal leer aus.

Es läuft einfach nicht bei der zweiten Mannschaft des TSV Schondorf: In der letzten Minute kassierte die Elf von Trainer Tunay Kaya noch das Gegentor und ging erneut leer aus. „Pöcking II war aber auch über die gesamten 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft“, sagte Kaya. Warum die Gäste im Tabellenkeller zu finden sind, sei ihm schleierhaft. Jetzt gelte es, in der Rückrunde noch mal anzugreifen.

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt hat die zweite Mannschaft des SV Prittriching eingefahren. Im Kellerduell gegen den TSV FFB West konnte man am Ende einen 3:2-Erfolg feiern. Zwar musste man erst den Gegentreffer hinnehmen, doch Simon Geiger brachte die Gastgeber mit einem Hattrick wieder in Front. Zum Schluss wurde es noch mal spannend, aber der SVP brachte den Vorsprung über die Zeit.