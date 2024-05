Fußball

18:16 Uhr

Der SC Egling löst seine Aufgabe in Puchheim ganz souverän

In der Abstiegsrunde der A-Klasse herrscht vor allem in der Gruppe M noch viel Spannung.

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse wird es in einigen Gruppen wieder richtig spannend. Reichling muss am Dienstag bei Issing II ran.

Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse.

Auch wenn der SC Egling den Klassenerhalt schon sicher hat: Grund, einen Gang zurückzuschalten, gibt es nicht. Und so geht der deutliche 4:1-Erfolg in Puchheim auch voll in Ordnung. Allerdings dauerte es etwas, ehe die Tore fielen. Hätten die Eglinger ihre Konter konsequenter zu Ende gespielt, hätte der Sieg in diesem insgesamt guten Spiel durchaus noch höher ausfallen können.

