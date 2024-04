Fußball

vor 18 Min.

Der SV Apfeldorf macht im Kampf um den Klassenerhalt Boden gut

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse fallen in einigen Spielen frühe Tore. Einige Teams können sich bereits zurücklehnen, andere müssen weiter zittern.

Landkreis Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse.

Ziemlich angefressen war Schondorfs Trainer Eduard Schmalz nach dem Spiel in Jesenwang gewesen. „Wieder waren mehr Spieler ab- als anwesend gewesen“, ärgerte er sich. Immerhin kam sein Team nach einem 0:2-Rückstand doch noch zu einem Punkt – und das eher kurios. „Diesmal haben wir endlich solche Tore geschossen, wie wir sie sonst kassieren“, kommentierte er den Ausgleich in den letzten Minuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen