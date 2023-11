Fußball

14:41 Uhr

Der SV Kinsau hat eine zweite Chance auf die Aufstiegsrunde

Plus In der Fußball-Kreisklasse kann der SV Kinsau am letzten Spieltag noch direkt den Klassenerhalt absichern. Spielertrainer Robin Swoboda ist bereits jetzt zufrieden.

In der vergangenen Saison schaffte der SV Kinsau in der Relegation den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisklasse. Diesmal kann der SVK sogar noch am letzten Spieltag den Sprung in die Aufstiegsrunde schaffen. Dazu aber am Sonntag ein Sieg gegen Peitings Reserve her. Möglich sei diese schon, ist Spielertrainer Robin Swoboda zuversichtlich.

Zu Saisonbeginn hat Robin Swoboda zusammen mit Roman Schilcher als Spielertrainer den SV Kinsau übernommen. „Mir war das Team ja nicht unbekannt, ich spiele hier ja schon lange“, sagt Swoboda. Der gebürtige Kinsauer war aber auch mit Raisting in der Bayernliga oder für Marktoberdorf in der Bezirksoberliga am Ball, ehe er zu seinem Heimatverein in der Saison 2015/16 zurückkehrte.

