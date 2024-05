Der TSV Rott muss in der Kreisklasse die Koffer packen

In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga gibt es für Dießen ein Happy End. Rott und Unterdießen verpassen die Relegation in der Kreisklasse.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und der Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreisteams.

Kreisliga Schafft der MTV Dießen mit einem Heimsieg gegen Oberweikertshofen II den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga? Nach einer sehr guten Anfangsphase brachte sich Dießen verdient in Führung. Auch im Anschluss bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen und bauten die Führung aus. Zwar musste der MTV den Anschlusstreffer hinnehmen, fuhr aber den Sieg ein. Und damit reichte es für das Ammersee-Team, um pünktlich in die Sommerpause zu gehen.

Beim Tabellenführer Wessling kam Weil sehr gut in die Partie. Die Gäste hatten die Führung auf dem Fuß, doch der Keeper war hellwach. Nach einem individuellen Fehler geriet Weil dann in Rückstand. Anschließend hatte Wessling zwar mehr Spielanteile, es blieb jedoch beim 1:0. Im zweiten Durchgang war es erneut eine Unachtsamkeit, die den Wesslingern das 2:0 bescherte. Nach dem 3:0 der Hausherren war Weil an der Reihe und erzielte schön rausgespielt den 3:1-Endstand. Die Weiler blicken mit Vorfreude auf die Relegation.

Der FC Weil geht zuversichtlich in die Relegation

Zu Gast in Maisach gab es für die bereits abgestiegenen Penzinger nichts zu holen. Nach 90 Minuten unterliegt der FCP mit 5:0 und beendet die Abstiegsrunde somit sieglos. Dennoch ist die Abteilungsleitung zuversichtlich für die neue Saison.

Dießen - Oberweikertshofen II 4:1; 1:0 Coso (8.), 2:0 Wagner (18.), 2:1 Egenhofer (34.), 3:1 Verhülsdonk (53.), 4:1 Ropers (77./EM).

Wessling - Weil 3:1; 1:0 Brieske (21.), 2:0 März-Vorisek (49.), 3:0 Wunderl (60.), 3:1 Hafner (82.).

Maisach - Penzing 5:0; 1:0 Gomez (20.), 2:0 Schneider (49.), 3:0 Schneider (51.), 4:0 Schneider (64.), 5:0 Gomez (71.).

Kreisklasse Der TSV Rott hatte im letzten Spiel gegen Raisting II noch die Chance, den direkten Abstiegsplatz an den Gast abzugeben. Zu Beginn der Partie sah alles danach aus, Rott kam sehr gut ins Spiel und war die bessere Mannschaft, doch nachdem Raisting seine einzigen drei Chancen zu drei Toren genutzt hatte, war Rott gebrochen. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel ausgeglichen. Am Ende trennte man sich mit einem 1:5.

Fuchstal feiert zum Abschluss noch ein Schützenfest

Ein wahres Schützenfest wurde das letzte Spiel des SV Fuchstal bei Schwabbruck/Schwabsoien: Insgesamt zehn Tore fielen in dieser Partie, einen Sieger gab es allerdings nicht. Kurios: Jede Mannschaft fabrizierte ein Eigentor. "Es war wirklich ein vogelwildes Spiel", sagte Fuchstals Trainer Muriz Salemovic, das aber nicht mit einem Offensivfeuerwerk glänzte, vielmehr leisteten sich beide Teams Fehler in der Abwehr. "Ein Sieg wäre ein schöner Abschluss gewesen", so Salemovic, der nächste Saison nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler in Fuchstal zu sehen sein wird.

Nachdem bereits feststehenden Klassenerhalt kam der SV Igling gut ins Spiel und erzielte die Führung. Diese währte nicht lange, denn Burggen konnte ausgleichen. Nach dem Wechsel merkte man den Hausherren an, dass sie nicht mehr allzu viel investieren wollten, Burggen legte nach und siegt am Ende mit 3:1.

Unterdießen machte zwar mehr Druck im Spiel gegen Malching, konnte aber seine Chancen nicht verwandeln und blieb torlos. Nach einem Foulspiel erzielte Malching per Strafstoß die Führung. Am Ende blieb es beim 1:0 für die Gäste und somit steigt der SVU ab und spielt nächste Saison A-Klasse. Mit einem verdienten 3:0 verabschiedet sich Prittriching nach der Partie gegen Perchting als verdienter Tabellenführer. Ers kurz vor der Pause ging Prittriching durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und erhöhten zum 3:0-Endstand. (AZ)

Rott - Raisting II 1:5; 0:1 Hibler (20.), 0:2 Ernesto (29.), 0:3 Hiber (30.), 0:4 Zandt (80.), 0:5 Greif (81.), 1:5 Hofmann (87./EM).

Schwabbr./S. - Fuchstal 5:5; 0:1 Klein (8.), 1:1 Holl (9.), 2:1 Tasler (12./ET), 2:2 Deininger (30./FE), 2:3 Kögel (40./ET), 2:4 Klein (59.), 3:4 Koegel (68.), 3:5 Klein (75.), 4:5 Bauer (82.), 5:5 Bauer (93.).

Igling - Burggen/B. 1:3; 1:0 Juchem (35.), 1:1 Hofmann (43.), 1:2 Jäger (71.), 1:3 Witter (78.).

Malching - Unterdießen 1:0; 1:0 Schmuck (72./FE).

Prittriching - Perchting/H. 3:0; 1:0 Geiger (37.) 2:0 Heigl (44.), 3:0 Ziegler (53.).