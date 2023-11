Fußball

vor 47 Min.

Der VfL Kaufering erleidet in der Landesliga einen Rückschlag

Niklas Neuhaus (am Ball) erzielte per Elfmeter für die Kauferinger den 1:1-Ausgleich gegen Erkheim.

Plus Nach zwei Siegen in Folge kassiert der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga wieder eine Niederlage. Der Grund dafür ist schnell gefunden.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Individuelle Fehler in der Abwehr kosteten den VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga durchaus mögliche Punkte. Gegen den TV Erkheim unterlag der VfL mit 3:5.

„Es war eine Achterbahn der Gefühle“, beschrieb Trainer Michael Grasse die Partie. Erst lag Erkheim vorne, dann Kaufering, dann wieder Erkheim und nach einer guten Stunde war die Partie unentschieden. In der Schlussphase allerdings hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Eigentlich, so Grasse, sei es eine Partie auf Augenhöhe gewesen. „In der ersten Halbzeit waren wir die etwas bessere Mannschaft, nach der Pause spielte Erkheim seine Cleverness aus.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen