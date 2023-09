Der VfL Kaufering fährt gegen Aindling einen ganz wichtigen Sieg ein

In der Fußball-Landesliga gelingt dem VfL Kaufering der nächste Schritt. Gegen Aufsteiger TSV Aindling fallen die Tore erst in der Schlussphase.

Er ist da, der erste Sieg für das neue Trainer-Duo Sebastian Bonfert/Michael Grasse: Gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Aindling setzen sich die Kauferinger Fußballer mit 2:1 durch. Ein Leckerbissen war die Partie nicht, das spielte am Ende aber keine Rolle mehr. Auch wenn die Kauferinger noch nicht aus dem Gröbsten raus sind: Es war ein wichtiges Zeichen, das der VfL gesetzt hat.

Es war eine sehr ereignisarme erste Halbzeit, die beide Teams ablieferten. Statt des etwas riskanteren Passes nach vorne wurde der Ball lieber noch mal sicher nach hinten gespielt. So waren die Gespräche an der Bande lange interessanter als das, was sich auf dem Platz tat. Das gesamte Geschehen spielte sich rund um die Mittellinie ab, in den ersten zehn Minuten näherte sich kein Team dem gegnerischen Strafraum.

Erst nach zehn Minuten gibt es die erste Torchance für den VfL Kaufering

Dass es kein Torfestival werden würde, davon hatte man ausgehen müssen: Kaufering muss sich erst wieder stabilisieren, Aindling zählt mit zuvor elf Toren in zehn Partien auch nicht zu den offensiven Teams in der Liga. Schließlich waren es die Kauferinger, die nach den zehn Minuten zumindest einen Abschluss hatten - eine wirkliche Chance war es noch nicht. Die Gäste benötigten noch mal zehn Minuten länger, ehe eine Flanke in den VfL-Strafraum kam. Eigentlich gab es nur eine wirklich gefährliche Szene in den ersten 45 Minuten: Nach einer Ecke von Aindling rettete Manuel Wolf noch auf der Linie und so ging es torlos in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel intensiver. Auch Kaufering versuchte nun öfter zum Abschluss zu kommen, so hatte Thomas Hasche bereits in der 48. Minute eine gute Chance, der Aindlinger Keeper war aber auf dem Posten. Praktisch im Gegenzug strich der Ball nur knapp am Kauferinger Gehäuse vorbei. Beiden Mannschaften war nun anzumerken, dass man mit einem Punkt nicht zufrieden war. Und die Hausherren gingen in Führung: Thomas Hasche erzielte in der 64. Minute das wichtige 1:0. Als ein Aindlinger in der 68. Minute mit Rot vom Platz flog, schien das den Gastgebern in die Karten zu spielen. Doch in Unterzahl gelang Aindling der Ausgleich (76.).

Per Elfmeter fällt der Siegtreffer für Kaufering

Kaufering ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und setzte weiter nach. Es lief alles schon auf das Unentschieden hinaus, als der Schiedsrichter in der fünften Minute der Nachspielzeit auf den Punkt zeigte: Elfmeter für Kaufering. Maximilian Muha übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 2:1-Siegtreffer für Kaufering. Die Rote Laterne sind die Kauferinger damit auf jeden Fall erst mal los, da sich Bobingen und Illertissen II gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das neue Trainer-Duo kann damit vier Punkte aus drei Spielen verbuchen.