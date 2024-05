Fußball

vor 18 Min.

Für den SV Reichling wird die Luft in der A-Klasse langsam dünn

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse verbucht Apfeldorf im Derby einen deutlichen Sieg. Der Trainer von Prittriching II feiert einen besonderen Sieg.

Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse.

Keine Sorgen mehr machen muss sich die SG Dettenschwang/Thaining. Nach dem deutlichen 4:1-Erfolg bei Burggen/Bernbeuren II ist klar, dass die SG auch kommende Saison in der A-Klasse antritt. Zwar legte die SG einen klassischen Fehlstart hin, doch nach dem Gegentor bestimmte nur mehr Dettenschwang/Thaining das Spiel, insofern geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.

