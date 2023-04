Für dieses Fußballteam gibt es Wichtigeres als einen Sieg

Plus In Landsberg trainiert ein Fußballteam für Menschen mit und ohne Behinderung. Für die Trainer und Betreuer bedeutet dies, den sportlichen Erfolg neu zu definieren.

Im Juni finden die Special Olympics in Berlin statt, und auch Landsberg wird Gastgeberstadt sein. Frank Schweizerhof engagiert sich ehrenamtlich für die Special Olympics, ist beim Bayerischen Fußballverband für Inklusionsfußball zuständig und trainiert beim TSV Landsberg das Inklusions-Fußballteam, dem bis zu 20 Erwachsene mit Behinderung angehören – ein einzigartiges Angebot in Landsberg. Unsere Redaktion war zum Training eingeladen.

Es ist kühl an diesem Montagabend, der Rasen des Fußballfeldes im 3C-Stadion ist matschig vom vielen Regen der vergangenen Tage. Nina stört das nicht, sie steht mit kurzärmligem Trikot und kurzer Hose parat und wartet, bis es losgeht. Nina ist eine von drei Frauen des Inklusions-Fußballteams, dem einzigen inklusiven Sportangebot des TSV Landsberg.