Fußball-Bezirksligist Denklingen meldet sich zurück

Nach der Pleite im ersten Testspiel läuft es wieder für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen. Gegen Thalhofen zeigt sich das Team deutlich verbessert.

Es geht doch beim VfL Denklingen: Nach der 0:5-Niederlage im ersten Testspiel gab es für die Bezirksliga-Fußballer im zweiten Test gegen den schwäbischen Ligakonkurrenten Thalhofen einen verdienten 2:1-Sieg. Doch nicht nur das Ergebnis freut VfL-Trainer Markus Ansorge.

Vor allem in der ersten Halbzeit konnten die Denklinger auch durch ihre Spielweise überzeugen. „Wir haben uns vorgenommen, den Gegner schon früh zu stören“, so Ansorge – und das setzte sein Team fast perfekt um. Der Lohn dafür waren die beiden Tore von Hannes Rambach in der 11. und 17. Minute. Auch danach hatte man noch gute Möglichkeiten, im Abschluss fehlte aber die Genauigkeit.

Nach der Pause gibt es nur mehr wenig Torchancen

Nach der Pause hatte sich der Bezirksligafünfte der Gruppe Schwaben besser auf das Denklinger Spiel eingestellt und es gab auf beiden Seiten nur mehr wenige Tormöglichkeiten. Kurz vor Abpfiff der Partie erhielt Thalhofen noch einen Elfmeter, der zum 1:2 verwandelt wurde. Damit kann VfL-Trainer Markus Ansorge aber gut leben. „Das war ein ganz anderer Auftritt als in der vorherigen Woche“, freute er sich nach dem Spiel.

Für die Denklinger steht am Samstag, 18. Februar, der nächste Test an, dann ist der Kreisligist TSV Utting im Denklinger Sportzentrum zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr.