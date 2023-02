Fußball-Bezirksligist Denklingen zeigt den Unterschied

Plus Im Landkreis-Derby gegen den Kreisligisten Utting wird der VfL Denklingen seiner Favoritenrolle gerecht. Nicht nur das Ergebnis des Testspiels zählt.

Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen lassen im Landkreis-Derby gegen den TSV Utting nichts anbrennen. Mit 5:0 setzt sich die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge durch – und das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.