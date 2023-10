Fußball

vor 18 Min.

In den Schlussminuten wird es in der Fußball-Kreisklasse spannend

Plus In den Fußball-Kreisklassen 7 und 8 kommen einige Spiele erst spät in Fahrt. In Issing und Unterdießen lohnte es sich aber bis zum Abpfiff zu bleiben.

Der SV Fuchstal wartet weiter auf den zweiten Sieg in der Fußball-Kreisklasse in dieser Saison. Im Heimspiel gegen die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien musste sich die Mannschaft von Trainer Muriz Salemovic mit 0:2 geschlagen geben. Dabei zeigten die Hausherren gegen die Spielvereinigung, die auch mit erst einem Sieg im Gepäck angereist war, eine gute Leistung. So hatte Fuchstal deutlich mehr Spielanteile als die Gäste. Das Problem: Vor dem Tor kam der letzte Pass oft nicht an und so profitierte man nicht wirklich vom Ballbesitz. Die Gäste hingegen, die tief standen, setzten vor allem auf Konter – und hatten damit am Ende auch Erfolg. Nach der 1:0-Pausenführung legte Schwabbruck in der zweiten Halbzeit noch das 2:0 nach. Pech hatte Fuchstal auch noch mit einem Lattentreffer in der Schlussphase. Die Füchse bleiben mit fünf Punkten aus sieben Spielen weiterhin Schlusslicht der Gruppe 8.

Auch ein Traumtor von Andreas Wandt verhalf dem TSV Rott nicht zum zweiten Saisonsieg: Gegen den Aufsteiger TSV Finning unterlag der Gastgeber mit 1:3. Dabei war die Heimelf in der ersten Halbzeit gut im Spiel, während Finning keine zwingende Torchance hatte. Ein abgefälschter Weitschuss brachte die Gäste erst in Führung. Nach der Pause kam Rott durch Wandt zum Ausgleich, doch der nächste Gegentreffer nur Minuten später traf den Gastgeber. Nun war bei der Heimelf die Luft raus und zum Schluss legte Finning noch den dritten Treffer oben drauf. Die Begegnung endete schließlich mit 1:3.

