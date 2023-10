Fußball

18:43 Uhr

In der Fußball-Kreisklasse Zugspitze gibt es zum Teil lange Nachspielzeiten

Plus In Issing wird das Spiel der Fußball-Kreisklasse wegen einer Verletzung lange unterbrochen. Aufsteiger Finning steht in der Aufstiegsrunde.

Hin und her ging es im Spiel der Fußball-Kreisklasse zwischen Unterdießen und Burggen/Bernbeuren. Bereits nach sechs Minuten gingen die Hausherren nach einem Torwartfehler des Unterdießener Keepers in Führung. Die Gäste konnten zwar nach einem Freistoß ausgleichen, doch kurz vor der Pause legte Burggen noch mal nach. Unterdießen lief dem Rückstand bis kurz vor Schluss hinterher, kam aber noch mal ran zum 2:2. Doch die Gäste durften sich nicht zu früh freuen, denn nur zwei Minuten später verschenkten sie den Ausgleich wieder – Burggen traf zum 3:2-Endstand.

Einen verdienten Heimsieg holte sich der TSV Finning gegen Igling. In den ersten 45 Minuten passierte nicht viel und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Anschließend war der Knoten geplatzt und Finning konnte insgesamt vier Tore verbuchen. Die zwei Anschlusstreffer von Igling gefährdeten den Sieg der Heimmannschaft nicht mehr. „Viele schön herausgespielte Tore waren es. Heute darf es nur einen Sieger geben“, lobte der Finninger Trainer Peter Bootz sein Team.

