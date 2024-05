Fußball

vor 32 Min.

In der Kreisliga kann nur Dießen drei Punkte einfahren

Der FC Penzing muss in der Abstiegsrunde der Kreisliga die nächste Niederlage hinnehmen.

Plus Abstiegsrunde Kreisliga/Kreisklasse: Für Penzing und Weil wird es in der Fußball-Kreisliga eng. Rott darf in der Kreisklasse plötzlich wieder hoffen.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und der Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreis-Teams.

Kreisliga Für den FC Penzing wird die Luft immer dünner. Zu Gast in Eichenau kam Penzing schwer in die Partie. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber in Führung. Nach dem Wechsel dominierte Eichenau das Spielgeschehen und erhöhte im weiteren Spielverlauf verdient auf den 3:0-Endstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen